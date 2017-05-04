Министр: Проведение в Азербайджане Всемирного форума по межкультурному диалогу приняло более широкие масштабы

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Проведение в Азербайджане Всемирного форума по межкультурному диалогу приняло более широкие масштабы, что привело к увеличению количества структур-партнеров".

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев на пресс-конференции, связанной с проводимым в Баку IV Всемирным форумом по межкультурному диалогу на тему "Развитие межкультурного диалога: новые возможности для безопасности человека, мира и устойчивого развития".

По его словам, проживание людей в условиях безопасности, здоровое питание представляют важное значение.

По словам А.Гараева, культура и туризм являются сферами, которые соединяют, сближают людей: "На сегодняшний день существуют структуры, которые сотрудничают и в сфере культуры и в сфере туризма. Нынешний форум отличается от предыдущих. В этом году впервые пройдет заседание международных организаций. В форуме также примет участие первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. Впервые в рамках форума будут представлены члены парламентов различных стран, и проведут обсуждения. Данные инициативы – новшество. Первый форум прошел в 2011 году с участием 40 стран. На нынешнем форуме участвуют представители свыше 120-ти стран. Форум превратился в интересную платформу. Он вызвал интерес различных организаций и стран".

Министр отметил, что форум будет транслироваться на телеканале и сайте ООН.