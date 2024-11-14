Министр культуры и туризма Турции посетит с визитом Азербайджан

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой завтра прибудет с визитом в Баку.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой завтра прибудет с визитом в Баку.

Об этом анкарскому бюро Report сообщила пресс-служба турецкого ведомства.

В рамках визита министр встретится с председателем Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуадом Нагиевым. На встрече планируется подписание соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между двумя странами.

Кроме того, Мехмет Нури Эрсой встретится с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли.

Мехмет Нури Эрсой также примет участие в заседаниях в рамках COP29 в Баку.