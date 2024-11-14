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Министр культуры и туризма Турции посетит с визитом Азербайджан

Министр культуры и туризма Турции посетит с визитом Азербайджан Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой завтра прибудет с визитом в Баку.
Kультурная политика
14 ноября 2024 г. 19:19
Министр культуры и туризма Турции посетит с визитом Азербайджан

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой завтра прибудет с визитом в Баку.

Об этом анкарскому бюро Report сообщила пресс-служба турецкого ведомства.

В рамках визита министр встретится с председателем Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуадом Нагиевым. На встрече планируется подписание соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между двумя странами.

Кроме того, Мехмет Нури Эрсой встретится с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли.

Мехмет Нури Эрсой также примет участие в заседаниях в рамках COP29 в Баку.

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Версия на английском языке Turkish Minister of Culture and Tourism to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin mədəniyyət və turizm naziri sabah Bakıya gəlir

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