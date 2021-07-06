О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр культуры Азербайджана отправился с визитом в Грузию

Министр культуры Азербайджана отправился с визитом в Грузию Начался официальный визит в Грузию делегации во главе с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым.
Kультурная политика
6 июля 2021 г. 10:55
Министр культуры Азербайджана отправился с визитом в Грузию

Начался официальный визит в Грузию делегации во главе с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым.

Как передает грузинское бюро Report, министр посетил бюст общенационального лидера Гейдара Алиева в тбилисском парке, носящем его имя, возложил к бюсту цветы.

В посещении приняли участие замминистра культуры, спорта и молодежи Грузии Сосо Гиоргадзе, посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев и сотрудники посольства.

Затем А.Керимов встретится с министром культуры, спорта и молодежи Теа Цулукиани. Министры проведут совместный брифинг для прессы.

После встречи министр посетит в Тбилиси на Площади героев мемориал, возведенный в память о погибших за территориальную целостность и независимость Грузии.

На сегодня также запланированы встречи А.Керимова с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и мэром Тбилиси Кахой Каладзе.

Визит продлится до 9 июля.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın mədəniyyət nazirinin Gürcüstana səfəri başlayıb

Экслюзивные новости

Резников: Освобождение Азербайджаном своих территорий подтверждает международно признанный порядок
Резников: Освобождение Азербайджаном своих территорий подтверждает международно признанный порядок
5 июля 2021 г. 16:35
Создано молодежное движение украинцев и азербайджанцев - ЭКСКЛЮЗИВ
Создано молодежное движение украинцев и азербайджанцев - ЭКСКЛЮЗИВ
3 июля 2021 г. 14:06
Посол: Компании США вовлечены в процесс восстановления возвращенных территорий - ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Компании США вовлечены в процесс восстановления возвращенных территорий - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:59
Глава TƏBIB о перспективах окончания пандемии COVID-19
Глава TƏBIB о перспективах окончания пандемии COVID-19
2 июля 2021 г. 14:29
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма дельта - ЭКСКЛЮЗИВ
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма "дельта" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:01
Посол: Белорусско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень – ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Белорусско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень – ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 11:30
Посол: Азербайджан пригласил Беларусь принять участие в восстановлении освобожденных территорий
Посол: Азербайджан пригласил Беларусь принять участие в восстановлении освобожденных территорий
2 июля 2021 г. 10:11
Назначен начальник Гарадагского районного управления полиции
Назначен начальник Гарадагского районного управления полиции
1 июля 2021 г. 11:58
Атешгях в Тбилиси – храм, свято почитаемый тюрками и оскверненный армянами - ВИДЕО
ФотоАтешгях в Тбилиси – храм, свято почитаемый тюрками и оскверненный армянами - ВИДЕО
30 июня 2021 г. 17:27
Украинский депутат: Интересно перенимать опыт, успешно реализованный в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
Украинский депутат: Интересно перенимать опыт, успешно реализованный в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
30 июня 2021 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi