Министр культуры Азербайджана отправился с визитом в Грузию

Начался официальный визит в Грузию делегации во главе с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым.

Начался официальный визит в Грузию делегации во главе с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым.

Как передает грузинское бюро Report, министр посетил бюст общенационального лидера Гейдара Алиева в тбилисском парке, носящем его имя, возложил к бюсту цветы.

В посещении приняли участие замминистра культуры, спорта и молодежи Грузии Сосо Гиоргадзе, посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев и сотрудники посольства.

Затем А.Керимов встретится с министром культуры, спорта и молодежи Теа Цулукиани. Министры проведут совместный брифинг для прессы.

После встречи министр посетит в Тбилиси на Площади героев мемориал, возведенный в память о погибших за территориальную целостность и независимость Грузии.

На сегодня также запланированы встречи А.Керимова с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и мэром Тбилиси Кахой Каладзе.

Визит продлится до 9 июля.