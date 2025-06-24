Министр культуры Азербайджана находится с визитом в Хорватии

Министр культуры Азербайджана находится с визитом в Хорватии

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли находится с визитом в Хорватии.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Целью визита является активизация выполнения договоренностей, достигнутых на третьем заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Хорватией, прошедшем 13 марта прошлого года в Баку, а также дальнейшее развитие связей между бизнес-структурами двух стран.

Одновременно визит направлен на развитие культурных связей между Азербайджаном и Хорватией, обмен опытом, а также оценку экспортного потенциала продукции и услуг азербайджанских субъектов бизнеса, работающих в сфере культурных и креативных индустрий, и установление новых партнерских отношений. Министра в поездке сопровождают представители азербайджанских бизнес-субъектов.

В рамках визита запланирована двусторонняя встреча Адиля Керимли с министром культуры и медиа Хорватии Ниной Обульен Коржинек. Также предусмотрена организация встречи бизнес-структур двух стран, в том числе представителей бизнеса и обсуждение совместных проектов.

Азербайджанская делегация также посетит Хорватский аудиовизуальный центр, где ознакомится с моделью развития киноиндустрии и медиа-сферы страны и изучит возможности потенциального сотрудничества.

Параллельно запланирована культурная программа с участием известных азербайджанских музыкантов.