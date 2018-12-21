Абульфас Гараев прокомментировал уход Фахраддина Манафова из Русской драмы - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ Министр культуры Абульфас Гараев прокомментировал уход известного актера театра и кино, народного артиста Фахраддина Манафова из Азербайджанского государственного русского драматического театра.

В заявлении Report А.Гараев сказал, министерство культуры взяло вопрос под контроль, приняты определенные шаги.

"Фахраддин Манафов является известным азербайджанским актером. Из критики были сделаны выводы, были приняты определенные шаги. Народный артист уже сам примет решение по этому поводу. Я ничего не могу сказать творческому человеку", - подчеркнул министр.

Отметим, что некоторое время назад народный артист Фахраддин Манафов уволился из Русского драматического театра.

После распространения Ф.Манафовым заявления в СМИ, руководство министерства культуры распорядилось о незамедлительном расследовании вопроса.

Министерство поручило руководству Русского драматического театра обеспечить необходимые условия для сценической деятельности актера, устранить все беспокоящие его вопросы и обеспечить продолжение его деятельности в театре.