Министр культуры обратился к азербайджанскому народу

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ "В мире идет глобализация. Современная музыка наподобие рэпа со всех сторон заволакивает умы нашей молодежи".

Как сообщает Report, об этом министр культуры Абульфас Гараев сказал на презентации электронного портала "Госреестр образцов нематериального культурного наследия Азербайджана".

Он отметил, что включение ашугского творчества в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО имеет для Азербайджана особое и важное значение: "Мы добились этого. Однако давайте посмотрим, охраняется ли в должной степени ашугское творчество в сознании общества, в повседневной деятельности населения? Преподается ли в должной степени в школах? Ашугское творчество развивается с привлечением туда новой молодежи. Неправильно взваливать всю работу на музыкальные школы. Это работа общества. Все сферы должны проводить единую политику. Что нам сделать для того, чтобы наш мугам, ашугская музыка, кулинария жили?".

Министр отметил, что в мире идет идеологическая война: "Мы должны понимать, что живем в новом мире. В мире идет идеологическая война, и в этой войне слабый проигрывает. Вызовам глобализации народу следует противопоставить сильный фактор для защиты своего богатства. В каждой общественной структуре, в каждой школе, при преподавании каждого предмета в классах постоянно следует вести воспитательную работу, касающуюся богатств азербайджанского народа, их большой значимости. Если мы в этом новом мире не сможет уберечь и передать будущим поколениям наши богатства, наше поколение в будущем будут проклинать. Эти свои слова я адресую всем - от правоохранительных органов до бизнесменов. Если мы хотим уберечь Азербайджан, каждый должен быть солдатом в этой войне".