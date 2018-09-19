Министр: Готовится новая программа по развитию азербайджанского кино

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ "Готовится новая программа по развитию азербайджанского кино".

Как сообщает Report, об этом министр культуры Абульфас Гараев сказал на церемонии представления орденов и медалей деятелям искусств, получивших почетные звания.

По его словам, ведутся необходимые работы для развития азербайджанского кино:

"Программа сейчас готовится министерством культуры совместно с несколькими структурами. Мы предложим это. Полагаю, спустя два года мелких трудностей мы вновь вернемся в нормальное состояние".

Министр отметил, что эту трудность переживает не только азербайджанское кино, но и все общество:

"Это трудности, которые Азербайджан переживает из-за сложившейся в мире экономической ситуации, кризиса. Но несмотря на все это, Азербайджан остается стабильной страной, и все это благодаря сильной политике, проводимой нашим президентом. Наше государство всегда будет заботиться о вас, оказывать вам поддержку".