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    Министр: Готовится новая программа по развитию азербайджанского кино

    © Report/Elchin Murad

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ "Готовится новая программа по развитию азербайджанского кино".

    Как сообщает Report, об этом министр культуры Абульфас Гараев сказал на церемонии представления орденов и медалей деятелям искусств, получивших почетные звания.

    По его словам, ведутся необходимые работы для развития азербайджанского кино: 

    "Программа сейчас готовится министерством культуры совместно с несколькими структурами. Мы предложим это. Полагаю, спустя два года мелких трудностей мы вновь вернемся в нормальное состояние".

    Министр отметил, что эту трудность переживает не только азербайджанское кино, но и все общество: 

    "Это трудности, которые Азербайджан переживает из-за сложившейся в мире экономической ситуации, кризиса. Но несмотря на все это, Азербайджан остается стабильной страной, и все это благодаря сильной политике, проводимой нашим президентом. Наше государство всегда будет заботиться о вас, оказывать вам поддержку".

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