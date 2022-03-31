Министр: Азербайджан готов содействовать ТЮРКСОЙ в продвижении единства тюркских культур

Как сообщает командированный в Бурсу корреспондент Report, об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов, выступая на открытии внеочередного заседания Постоянного совета ТЮРКСОЙ.

Азербайджан готов и далее содействовать ТЮРКСОЙ в продвижении единства тюркских культур.

Как сообщает командированный в Бурсу корреспондент Report, об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов, выступая на открытии внеочередного заседания Постоянного совета ТЮРКСОЙ.

Министр поздравил с избранием Бурсы в качестве культурной столицы тюркского мира в 2022 году, и выразил уверенность, что ряд мероприятий, которые планируется провести в этой связи, будут способствовать развитию культурного сотрудничества между тюркскими странами.

А. Керимов напомнил, что начиная с 2009 года ТЮРКСОЙ проводит мероприятия, направленные на продвижение тюркского наследия.

2017 год ТЮРКСОЙ объявил годом Моллы Панаха Вагифа и провел серию мероприятий в этой связи, в 2018 году - посвятил мероприятия выдающемуся азербайджанскому композитору Кара Караеву, 2019 год объявил "Годом Имадеддина Насими", и в этом году в рамках ТЮРКСОЙ будет отмечаться 100-летие со дня рождения азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

По словам министра, несмотря на происходящие в мире конфликты тюркские страны объединяются, чтобы показать единство и силу культуры.