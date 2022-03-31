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Генсек ТЮРКСОЙ: Шуша имеет большое символическое значение

Генсек ТЮРКСОЙ: Шуша имеет большое символическое значение Одним из важных пунктов повестки сегодняшнего заседания является выбор столицы тюркского мира на следующий год. Ею может стать Шуша
Kультурная политика
31 марта 2022 г. 12:12
Генсек ТЮРКСОЙ: Шуша имеет большое символическое значение

Одним из важных пунктов повестки сегодняшнего заседания является выбор столицы тюркского мира на следующий год. Ею может стать Шуша.

Как сообщает командированный в Бурсу корреспондент Report, об этом заявил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, выступая на открытии внеочередного заседания Постоянного совета организации.

Генсек подчеркнул, что ТЮРКСОЙ призвана продвигать общие культурные ценности тюркских стран.

"Одним из важных пунктов повестки - будет выбор столицы тюркского мира на следующий год. Министр культуры Анар Керимов будет продвигать кандидатуру города Шуша, который имеет большое символическое значение. Я надеюсь, что все поддержат эту инициативу", - заявил Д. Касеинов.

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Версия на азербайджанском языке TÜRKSOY-un Baş katibi: "Şuşanın rəmzi mənası böyükdür"
Версия на английском языке TURKSOY secretary-general: Azerbaijan’s Shusha has great symbolic meaning

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