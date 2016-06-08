​Министр: Армяне размещают в Википедии ложные сведения об Азербайджане

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ "В Википедии размещено большое количество ложной информации и статей об Азербайджане. Это идеологическая борьба против Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев на мероприятии, посвященном 50-летию Азербайджанской национальной энциклопедии.

По словам министра, на сегодняшний день в Википедии имеется огромное количество ложной информации об Азербайджане, размещенной армянами: "Ведется работа для предотвращения этого. Энциклопедии бесплатно раздаются в библиотеки. Однако я считаю, что Азербайджанская национальная энциклопедия должна быть доступна в электронной версии в интернете".