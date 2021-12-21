Министерство культуры приступило к проверкам в Академии хореографии

Расследуются жалобы на исполняющую обязанности ректора Бакинской академии хореографии Наилю Мамедзаде.

Расследуются жалобы на исполняющую обязанности ректора Бакинской академии хореографии Наилю Мамедзаде.

Об этом сообщил Report министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

По его словам, проверка еще не завершена и поэтому рано говорить о результатах: «Имеющиеся там проблемы находятся в центре внимания. Хореография - очень важная сфера для нас. Мы хотим проведения там реформ. Недостатки должны быть устранены. Нас беспокоит то, что жалобы анонимны. Тем не менее, ради объективности жалобы рассматриваются. О результатах проверки будет предоставлена информация».

Ранее группа сотрудников Бакинской академии хореографии написала открытое письмо министру культуры Анару Керимову с жалобой на исполняющую обязанности ректора Академии Наилю Мамедзаде.