Министерство культуры приступило к проверкам в Академии хореографии

Расследуются жалобы на исполняющую обязанности ректора Бакинской академии хореографии Наилю Мамедзаде.
Об этом сообщил Report министр культуры Азербайджана Анар Керимов.
По его словам, проверка еще не завершена и поэтому рано говорить о результатах: «Имеющиеся там проблемы находятся в центре внимания. Хореография - очень важная сфера для нас. Мы хотим проведения там реформ. Недостатки должны быть устранены. Нас беспокоит то, что жалобы анонимны. Тем не менее, ради объективности жалобы рассматриваются. О результатах проверки будет предоставлена информация».
Ранее группа сотрудников Бакинской академии хореографии написала открытое письмо министру культуры Анару Керимову с жалобой на исполняющую обязанности ректора Академии Наилю Мамедзаде.