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Министерство культуры приступило к проверкам в Академии хореографии

Министерство культуры приступило к проверкам в Академии хореографии Расследуются жалобы на исполняющую обязанности ректора Бакинской академии хореографии Наилю Мамедзаде.
Kультурная политика
21 декабря 2021 г. 13:16
Министерство культуры приступило к проверкам в Академии хореографии
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Расследуются жалобы на исполняющую обязанности ректора Бакинской академии хореографии Наилю Мамедзаде.

Об этом сообщил Report министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

По его словам, проверка еще не завершена и поэтому рано говорить о результатах: «Имеющиеся там проблемы находятся в центре внимания. Хореография - очень важная сфера для нас. Мы хотим проведения там реформ. Недостатки должны быть устранены. Нас беспокоит то, что жалобы анонимны. Тем не менее, ради объективности жалобы рассматриваются. О результатах проверки будет предоставлена информация».

Ранее группа сотрудников Бакинской академии хореографии написала открытое письмо министру культуры Анару Керимову с жалобой на исполняющую обязанности ректора Академии Наилю Мамедзаде.

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