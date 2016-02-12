Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма предупредило производителей и вещателей фильмов в Азербайджане.

Как сообщили Report в отделе информации и связей с общественностью министерства, вне зависимости от формы собственности, места и времени выпуска, техники и методов производства, в целях определения возрастных категорий зрительской аудитории, пресечения показа порнофильмов, картин, пропагандирующих насилие, а также незаконной демонстрации национальных, зарубежных или же совместных художественных, хроникальных, документальных, научно-популярных, образовательных, мультипликационных фильмов и картин в других жанрах, все фильмы, вещание и массовый показ которых на территории Азербайджана разрешен, должны быть зарегистрированы в министерстве культуры и туризма и включены в госреестр фильмов.

Как сообщили в министерстве, согласно статье 223-11 Кодекса административных правонарушений, за вещание и массовый показ на территории Азербайджана кино и видеофильмов при отсутствии регистрации в госреестре, предусмотрен штраф в размере 2 000 манатов: "Дела, связанные с административными правонарушениями, предусмотренными статьей 223-11 Кодекса административных правонарушений, рассматривает министерство культуры и туризма".