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    ​Министерство культуры и туризма наградило группу журналистов

    Среди награжденных - сотрудница информационного агентства Report

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ 10 июля в Национальной библиотеке прошла конференция на тему "Азербайджанская печать и наши национально-духовные ценности".

    Как сообщает Report, мероприятие было организовано Администрацией президента Азербайджана, министерством культуры и туризма, Фондом господдержки развитию СМИ при президенте Азербайджанской Республики и Советом прессы Азербайджана.

    Сначала участники мероприятия ознакомились с выставкой, организованной по случаю 140-летия национальной печати.

    На конференции выступили министр культуры и туризма Абульфаз Гараев, заместитель заведующего отделом общественно-политических вопросов Администрации президента Арастун Мехтиев, председатель Совета прессы Афлатун Амашов, исполнительный директор Фонда господдержки развитию СМИ при президенте Азербайджанской Республики Вугар Сафарли и др.

    На мероприятии состоялось награждение победителей проведенного министерством культуры и туризма совместно с Советом прессы конкурса на тему "Национальные танцы - наше национальное достояние". Авторам лучших статей были выданы дипломы и денежная премия.

    Затем министерство культуры и туризма вручило почетные грамоты и премии группе журналистов, затрагивающих темы культуры и туризма.

    Среди награжденных - сотрудница информационного агентства Report. 

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