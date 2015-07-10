​Министерство культуры и туризма наградило группу журналистов

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ 10 июля в Национальной библиотеке прошла конференция на тему "Азербайджанская печать и наши национально-духовные ценности".

Как сообщает Report, мероприятие было организовано Администрацией президента Азербайджана, министерством культуры и туризма, Фондом господдержки развитию СМИ при президенте Азербайджанской Республики и Советом прессы Азербайджана.

Сначала участники мероприятия ознакомились с выставкой, организованной по случаю 140-летия национальной печати.

На конференции выступили министр культуры и туризма Абульфаз Гараев, заместитель заведующего отделом общественно-политических вопросов Администрации президента Арастун Мехтиев, председатель Совета прессы Афлатун Амашов, исполнительный директор Фонда господдержки развитию СМИ при президенте Азербайджанской Республики Вугар Сафарли и др.

На мероприятии состоялось награждение победителей проведенного министерством культуры и туризма совместно с Советом прессы конкурса на тему "Национальные танцы - наше национальное достояние". Авторам лучших статей были выданы дипломы и денежная премия.

Затем министерство культуры и туризма вручило почетные грамоты и премии группе журналистов, затрагивающих темы культуры и туризма.

Среди награжденных - сотрудница информационного агентства Report.