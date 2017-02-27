Министерство: Абульфас Гараев очень расстроился, услышав новость о демонтаже памятника Микаил Мушфигу

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма и ОАО "Азеравтойол" прокомментировали демонтаж памятника известному азербайджанскому поэту Микаилу Мушфигу в Баку.

Глава Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры и туризма Азербайджана Закир Султанов в интервью Report строго раскритиковал это решение: "За это ОАО "Азеравтойол" будет наказан. Потому что в связи с этим не было сделано никакого предупреждения в министерство. Абульфас Гараев сегодня узнал об этом. Реакция министра была очень плохая. После определения места для памятника, наверное, его перенесут в другое место".

Глава пресс-службы ОАО "Азеравтойол" Анар Наджафли заявил Report, что после ремонтных работ памятник поставят на свое прежнее место и вокруг него проведут работы по озеленению: "ОАО "Азеравтойол" ведь не вандал, чтобы разрушать какой-либо исторический памятник... В соответствии с указом президента на территории ведутся работы по благоустройству. В настоящее время памятник находится под охраной на складе ОАО "Азеравтойол". По завершении работ он будет возвращен на свое прежнее место. Наша цель при демонтаже памятника заключалась в том, чтобы он не получал повреждения".