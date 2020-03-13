Милош Бикович: Магомаев был талантлив во всем

Муслим Магомаев был больше, чем певец, он был талантлив во всем.

Как передает Report, об этом в интервью "Российской газете" заявил сербский актер Милош Бикович, снявшийся в главной роли в российском сериале "Магомаев".

По словам актера, самые любимые его песни из репертуара Муслима Магомаева - "Мелодия", "Позови меня", "Журавли" и "Вдоль по Питерской".

"Но самое главное в Магомаеве для меня то, что он был больше, чем певец. Мне нравится в нем не только то, как он пел и выступал, но и то, как он рисовал, и все, что делал своими руками. Он был талантлив во всем", - заявил М.Бикович.

Он также отметил, что Азербайджан, где проходила часть съемок сериала – удивительная страна.

"Страна очень красивая и яркая. Но видел я только Баку, а теперь мечтаю о том, чтобы посмотреть в ней другие места. Мне очень нравится, что там сочетаются и стеклянные высотки, и турецкая архитектура XVI века", - добавил актер.

М.Бикош подчеркнул, что люди в Азербайджане очень гостеприимные и добрые – "сразу чувствуется, что это - давняя традиция".

Премьера сериала "Магомаев" состоялась на российском Первом канале 9 марта.

В сериале режиссеры Дмитрий Тюрин и Роман Прыгунов рассказывают историю знакомства и любви Муслима Магомаева и оперной певицы Татьяны Синявской.

В роли М.Магомаева снялся российский актер Милош Бикович. Роли также исполнили Ирина Антоненко, Светлана Устинова, Алена Ивченко, Александр Нестеров, Алина Алексеева и другие.

Супруга известного композитора и певца Тамара Синявская выступила в качестве консультанта на съемках сериала, которые проходили в Баку, Зеленограде и Москве.