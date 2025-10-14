Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Мероприятие "Полет в Баку. Арт-уикенд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС" пройдет в столице

    Kультурная политика
    • 14 октября, 2025
    • 17:28
    Мероприятие Полет в Баку. Арт-уикенд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС пройдет в столице

    С 31 октября по 2 ноября в столице Азербайджана пройдет грандиозный фестиваль, объединяющий искусство, культуру и экологию.

    Как сообщает Report, иммерсивный проект под названием "Полет в Баку. Арт-уикенд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС" - превратит Баку в живую сцену современного творчества, диалога и открытий.

    Инициатором и автором идеи трехдневного арт-фестиваля, организованного при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения IDEA, выступает Лейла Алиева, вице-президент Фонда и основатель IDEA. Она отмечает значимость события: "Полет в Баку - почувствуй это сейчас. Этот призыв о том, чтобы слушать, видеть, чувствовать и представлять в воображении. Это мост, соединяющий память и фантазию, наследие и инновации, сердца и надежду".

    Главная тема фестиваля - вода как символ жизни, обновления и устойчивого развития. Особое внимание будет уделено экологической ситуации в океанах и морях посредством языка искусства.

    Торжественная церемония открытия Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW состоится 31 октября в Центре Гейдара Алиева. В этот день гостей ждут выставка знаменитого колумбийского художника и скульптора Фернандо Ботеро; совместный проект ООН и IDEA – экспозиция My Seas, My Oceans, включающая произведения ведущих азербайджанских художников на темы экологической ответственности и устойчивого развития.

    Также состоится премьера иммерсивного перформанса инклюзивной танцевальной группы Dance Ability под руководством Нигяр Султановой, объединяющего людей с инвалидностью и без. Вечер продолжит незабываемый концерт – уникальное сочетание R&B и джазовой импровизации в исполнении легендарной Шерил Pepsii Райли (США) и группы Interplay.

    Во время фестиваля десятки ключевых площадок Баку - Центр Гейдара Алиева, Музей Каменной летописи, Ичеришехер, Дворец ширваншахов, Национальный приморский парк, Национальный музей искусств и ведущие галереи города - оживут более чем 40 проектами: выставками, перформансами, музыкальными и поэтическими вечерами, арт-инсталляциями и технологическими экспериментами. Через арт-объекты, перформансы, образовательные программы и инициативы фестиваль соединит богатое культурное наследие Азербайджана с современной креативной энергией.

    Гостей ждет насыщенный календарь событий: кинетическая инсталляция "Последняя волна" Эльвина Набизаде; мультидисциплинарный проект "Фисташковое дерево: корни памяти", сочетающий литературу, ремесло и экологию в центре творчества Максуда Ибрагимбекова; поэтические вечера под кураторством Нигяр Гасанзаде; специальная детская программа под руководством Фирузы Султан-заде, охватывающая различные направления искусства для детей 3–14 лет; презентация работ участников фестиваля Baku Steel Art 2025.

    Помимо выставок и перформансов, фестиваль создаст инклюзивную платформу для общения и обучения: лекции, экскурсии, экологические семинары и визиты в художественные студии.

    Некоторые выставки, входящие в программу "Арт-уикенда", начнут работу уже с 29 октября. Полный план мероприятий вскоре появится на официальном сайте проекта.

    "Bakıya Uçuş. İncəsənət Həftəsonu: Gələcəyi İNDİ Duy" tədbiri keçiriləcək
    Baku to host 'Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW'

    Лента новостей