Мероприятие "Полет в Баку. Арт-уикенд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС" пройдет в столице

С 31 октября по 2 ноября в столице Азербайджана пройдет грандиозный фестиваль, объединяющий искусство, культуру и экологию.

Как сообщает Report, иммерсивный проект под названием "Полет в Баку. Арт-уикенд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС" - превратит Баку в живую сцену современного творчества, диалога и открытий.

Инициатором и автором идеи трехдневного арт-фестиваля, организованного при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения IDEA, выступает Лейла Алиева, вице-президент Фонда и основатель IDEA. Она отмечает значимость события: "Полет в Баку - почувствуй это сейчас. Этот призыв о том, чтобы слушать, видеть, чувствовать и представлять в воображении. Это мост, соединяющий память и фантазию, наследие и инновации, сердца и надежду".

Главная тема фестиваля - вода как символ жизни, обновления и устойчивого развития. Особое внимание будет уделено экологической ситуации в океанах и морях посредством языка искусства.

Торжественная церемония открытия Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW состоится 31 октября в Центре Гейдара Алиева. В этот день гостей ждут выставка знаменитого колумбийского художника и скульптора Фернандо Ботеро; совместный проект ООН и IDEA – экспозиция My Seas, My Oceans, включающая произведения ведущих азербайджанских художников на темы экологической ответственности и устойчивого развития.

Также состоится премьера иммерсивного перформанса инклюзивной танцевальной группы Dance Ability под руководством Нигяр Султановой, объединяющего людей с инвалидностью и без. Вечер продолжит незабываемый концерт – уникальное сочетание R&B и джазовой импровизации в исполнении легендарной Шерил Pepsii Райли (США) и группы Interplay.

Во время фестиваля десятки ключевых площадок Баку - Центр Гейдара Алиева, Музей Каменной летописи, Ичеришехер, Дворец ширваншахов, Национальный приморский парк, Национальный музей искусств и ведущие галереи города - оживут более чем 40 проектами: выставками, перформансами, музыкальными и поэтическими вечерами, арт-инсталляциями и технологическими экспериментами. Через арт-объекты, перформансы, образовательные программы и инициативы фестиваль соединит богатое культурное наследие Азербайджана с современной креативной энергией.

Гостей ждет насыщенный календарь событий: кинетическая инсталляция "Последняя волна" Эльвина Набизаде; мультидисциплинарный проект "Фисташковое дерево: корни памяти", сочетающий литературу, ремесло и экологию в центре творчества Максуда Ибрагимбекова; поэтические вечера под кураторством Нигяр Гасанзаде; специальная детская программа под руководством Фирузы Султан-заде, охватывающая различные направления искусства для детей 3–14 лет; презентация работ участников фестиваля Baku Steel Art 2025.

Помимо выставок и перформансов, фестиваль создаст инклюзивную платформу для общения и обучения: лекции, экскурсии, экологические семинары и визиты в художественные студии.

Некоторые выставки, входящие в программу "Арт-уикенда", начнут работу уже с 29 октября. Полный план мероприятий вскоре появится на официальном сайте проекта.