Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с включением Баку в Сеть творческих городов ЮНЕСКО

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram сделала публикацию в связи с включением Баку в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в категории "дизайн".

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

"Город Баку, с каждым днем приумножающий красоту современными архитектурными строениями, сохраняя при этом свой неповторимый исторический облик, 31 октября – во Всемирный день городов, был включен в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в категории "дизайн". По случаю этого знаменательного для истории нашей столицы дня поздравляю всех наших соотечественников, желаю всем городам нашей страны мира, развития и процветания, а их дружелюбным и гостеприимным жителям – счастья и благополучия!"