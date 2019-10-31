Столица Азербайджана ­ – город Баку включен в список "Сеть творческих городов" ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, в результате усилий, приложенных министерствами культуры, иностранных дел и постоянного представительства Азербайджаа при ЮНЕСКО, Баку включен в список Сети по тематике "дизайн".

По случаю 31 октября – Всемирного дня городов 66 городов из 48 стран присоединились к "Сети творческих городов" ЮНЕСКО.

Сеть объединяет города, в основе развития которых лежит творчество, будь то музыка, искусство и мастерство, дизайн, кинематография, литература, цифровое искусство или гастрономия. Эта сеть рассматривает инновации и творчество в качестве ключевого фактора устойчивого и инклюзивного развития новой городской стратегии.

С 2004 года сеть демонстрирует творческий потенциал своих членов в семи тематических областях: искусство и мастерство, народное творчество, дизайн, кинематография, гастрономия, литература, медиа и музыка. В настоящее время в Сеть входят 246 городов.

Отметим, что город Шеки включен в список творческих городов ЮНЕСКО с 2017 года по тематике "мастер и мастерство".