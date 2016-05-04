Награждены лица, отличившиеся в организации 7-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН - СПИСОК

4 мая, 2016 19:59

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, отличившихся в организации 7-го Глобального форума Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в организации 7-го Глобального форума Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций награждены следующие лица: орденом "За службу Отечеству" 3-й степени Эйваззаде Васиф Расиф оглу медалью "Терегги" Меликов Джалил Бахрам оглу Мамедова Нурия Лятиф гызы Шихаммедов Вугар Нурмамед оглу медалью "За отличие на государственной службе" Ибрагимова Ханым Мамед гызы.