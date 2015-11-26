Лейла Алиева приняла участие в выставке детских работ в Баку - ФОТО

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В открытии выставки детских работ в Центре Гейдара Алиева, реализованной при поддержке Фонда Гейдара Алиева, приняла участие вице-президент Фонда Лейла Алиева.

Как сообщает Report, Фонд Гейдара Алиева целый ряд проектов, направленных на всестороннее развитие детей, решение их проблем. Не стало исключением и нынешнее мероприятий, организованное с целью поддержки творчества талантливых детей, развития их способностей.

После ознакомление с выставкой был показан фильм о детях, нуждающихся в особой заботе. Особый интерес участников мероприятия вызвали танцы в исполнении малышей.

По окончании мероприятия был организован аукцион работ детей. Пятнадцать работ были проданы прямо на месте. Собранные средства будут потрачены на благотворительные цели для детей, лишенных попечения и нуждающихся в особой заботе.

Выставка "Сердца, полные грез", где представлено около четырехсот работ, продлится два дня.