    Лейла Алиева приняла участие в презентации документального фильма "Гиркан"

    Kультурная политика
    • 30 октября, 2025
    • 00:56
    Лейла Алиева приняла участие в презентации документального фильма Гиркан

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в презентации документального фильма "Гиркан".

    Как сообщает Report, презентация состоялась 29 октября в Конгресс-центре имени Гейдара Алиева в Габале. Фильм является очередной экранизацией, подготовленной в рамках специального проекта Общественного объединения IDEA "12 чудес Азербайджана" и посвящен Гирканскому национальному парку - одной из природных жемчужин Азербайджана.

    Документальный фильм "Гиркан" повествует об уникальной экосистеме этого природного уголка нашей страны, имеющего редкую флору и фауну, и деятельности, осуществляемой по его охране. Режиссер фильма - Игорь Бышнев.

    Под руководством инициатора проекта Лейлы Алиевой на сегодня в целом снято восемь документальных фильмов. Они с интересом восприняты миллионами подписчиков в социальных сетях, внесли значительный вклад в пропаганду богатой природы нашей страны.

    Отметим, что национальные парки, включенные в проект под названием "12 чудес Азербайджана", отражают различные географические регионы и экосистемы нашей страны. Это - Аггёльский, Ширванский, Гирканский, Алтыагаджский, Абшеронский, Шахдагский, Гёйгёльский, Самур-Яламинский, Гызылагаджский, Ахар-Бахарский и Илисуинский национальные парки, а также Зангезурский национальный парк имени академика Гасана Алиева. Они представляют большое значение с точки зрения сохранения и пропаганды богатого природного наследия Азербайджана.

