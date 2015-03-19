Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия международных выставок искусств "Сracking art" и "Семени"

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В парке Центра Гейдара Алиева состоялась церемония официального открытия международных выставок искусств "Сracking art" и "Семени".

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия выставок.

Известные европейские произведения "Cracking Art Group" демонстрируются в парке Центра. Выставка из гигантских произведений искусств, выполненных в жанре поп-арт, организована при официальном партнерстве Общественного объединения IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды). Цель проекта - повысить интерес к решению экологических проблем в Азербайджане, защите флоры и фауны. Руководитель IDEA Лейла Алиева вместе с собравшейся здесь молодежью ознакомилась с выставкой.

Отметим, что в 1993 году 6 европейских художников - итальянцы Ренцо Нукара (Renzo Nucara), Марко Веронезе (Marco Veronese), Кикко (Kicco), француз Алекс Анджи (Alex Angi), бельгийцы Карло Рицетти (Carlo Rizzetti) и Уильям Свитлав (William Sweetlove) создали "Cracking Art Group". Это движение направило все усилия на то, чтобы изменить представление о современном искусстве, внедряя новшества по социальным и экологическим направлениям в искусстве, применять инновационные методы.

Художники, изготавливая из вторично переработанных и легко утилизируемых синтетических материалов огромные, яркие и разноцветные фигурки животных, обращают внимание общественности на проблемы окружающей среды. С одной стороны, работы "Cracking Art Group" заостряют внимание на вопросах экологии, а с другой стороны - демонстрируют применение новых технологий.

До сегодняшнего дня творчество "Cracking Art Group" покорило ряд городов мира. Вышеуказанные работы были продемонстрированы в Нью-Йорке, Сиднее, Милане и других городах.

18 марта в парке Центра была также представлена традиционная выставка "Семени". На выставке, проходящей в преддверии Новруз байрамы, были продемонстрированы образцы современного искусства. Эта выставка позволила посетителям насладиться праздничным настроением Новруза и ознакомиться с произведениями искусств художников, представляющих современный подход к традициям Новруза.

Семени олицетворяет пробуждение, оживание природы, считается символом жизни и благополучия. В древности люди перед наступлением весны говорили: "Səməni, saxla məni, ildə göyərdərəm səni", выращивали ростки пшеницы и, таким образом, выражали свои желания об изобилии и достатке. Прошли столетия, развивались цивилизации, в различные периоды истории накладывались запреты, однако азербайджанский народ сохранил Новруз вместе с его традициями, обычаями и символами до наших дней.