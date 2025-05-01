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Лейла Алиева приняла участие на музыкально-художественном вечере "Только культура"

Лейла Алиева приняла участие на музыкально-художественном вечере "Только культура" 30 апреля на сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии выступил народный артист Азербайджана Эйюб Ягубов с музыкально-художественной программой под названием "Только культура".
Kультурная политика
1 мая 2025 г. 18:01
Лейла Алиева приняла участие на музыкально-художественном вечере Только культура

30 апреля на сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии выступил народный артист Азербайджана Эйюб Ягубов с музыкально-художественной программой под названием "Только культура".

Как сообщает Report, в мероприятии, посвященном памяти поэта, великого драматурга Гусейна Джавида, также приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева.

На мероприятии Эйюб Ягубов и творческие друзья артиста выступили перед зрителями с интересным представлением, объединившим магию музыки, гармонию песен и глубину поэзии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva “Yalnız mədəniyyət” musiqili-bədii gecədə iştirak edib

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