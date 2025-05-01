Лейла Алиева приняла участие на музыкально-художественном вечере "Только культура"

30 апреля на сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии выступил народный артист Азербайджана Эйюб Ягубов с музыкально-художественной программой под названием "Только культура".

30 апреля на сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии выступил народный артист Азербайджана Эйюб Ягубов с музыкально-художественной программой под названием "Только культура".

Как сообщает Report, в мероприятии, посвященном памяти поэта, великого драматурга Гусейна Джавида, также приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева.

На мероприятии Эйюб Ягубов и творческие друзья артиста выступили перед зрителями с интересным представлением, объединившим магию музыки, гармонию песен и глубину поэзии.