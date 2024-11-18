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Лейла Алиева, принцесса Иордании и гендиректор ICCROM посмотрели спектакль "Манкурт"

Лейла Алиева, принцесса Иордании и гендиректор ICCROM посмотрели спектакль "Манкурт" Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, находящаяся с визитом в Азербайджане в рамках COP29 принцесса Иорданского Хашимитского Королевства, посол доброй воли ЮНЕСКО, президент Национального треста Петры Дана Фирас и генеральный директор Междунар
Kультурная политика
18 ноября 2024 г. 18:57
Лейла Алиева, принцесса Иордании и гендиректор ICCROM посмотрели спектакль Манкурт

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, находящаяся с визитом в Азербайджане в рамках COP29 принцесса Иорданского Хашимитского Королевства, посол доброй воли ЮНЕСКО, президент Национального треста Петры Дана Фирас и генеральный директор Международного центра по изучению сохранения и реставрации культурных ценностей (ICCROM) Аруна Франческа Мария Гуджрал 17 ноября посмотрели спектакль "Манкурт" в Азербайджанском государственном театре пантомимы.

Как сообщает Report, постановщиком спектакля, основанного на мотивах произведения всемирно известного киргизского писателя Чингиза Айтматова "И дольше века длится день", является Джейхун Дадашов, художником - Санубар Самедова, режиссером по пластике - народный артист Бахтияр Ханизаде, музыкальное оформление принадлежит Эльману Рафиеву. В спектакле принял участие весь актерский состав театра.

Спектакль, который много лет входит в репертуар театра, в этом сезоне представлен любителям искусства в новом стиле.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva, İordaniya şahzadəsi və ICCROM-un baş direktoru "Manqurt" tamaşasını izləyiblər

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