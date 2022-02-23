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Лейла Алиева ознакомилась в Москве с выставкой "Произведения из коллекции Третьяковской галереи"

Лейла Алиева ознакомилась в Москве с выставкой "Произведения из коллекции Третьяковской галереи" Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с выставкой "Произведения из коллекции Третьяковской галереи", организованной в Москве в рамках "Дней Азербайджана".
Kультурная политика
23 февраля 2022 г. 02:29
Лейла Алиева ознакомилась в Москве с выставкой Произведения из коллекции Третьяковской галереи

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с выставкой "Произведения из коллекции Третьяковской галереи", организованной в Москве в рамках "Дней Азербайджана".

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в экспозиции представлены известные произведения Народного художника Таира Салахова, в том числе такие картины, как "Гладиолусы", "Портрет Кара Караева" и "Айдан". На ней также демонстрируются работы Таира Салахова в жанрах натюрморта, пейзажа и портрета, охватывающие различные периоды.

Таир Салахов - неповторимый деятель искусства, сочетающий в себе любовь к Азербайджану и России. В его творчестве отражены традиции двух народов. В своих произведениях выдающийся художник также соединил многовековые традиции азербайджанского искусства с достижениями европейской школы живописи.

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сказала: "Мы демонстрируем знаковую на все времена работу художника "Женщины Абшерона", а также крупные полотна, в числе которых портрет композитора Кара Караева, который был учеником великого русского композитора Дмитрия Шостаковича. В эту экспозицию вошли 7 произведений из коллекции Третьяковской галереи и работы из других коллекций. Эта выставка - третья часть трилогии, которую мы показываем в этом здании с 2014 года".

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva Moskvada “Tretyakov Qalereyasının kolleksiyasından olan əsərlər” adlı sərgi ilə tanış olub

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