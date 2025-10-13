Лала Сардарлы: Реакция армянских СМИ на выставку в ФРГ про Западный Азербайджан необоснованная

Выставка образцов прикладного искусства, прошедшая в немецком городе Нюрнберге в рамках проекта "Искусство Западного Азербайджана", вызвала недовольство в Армении.

Об этом Report сообщила председатель объединения "Помощь в сохранении и продвижении образцов прикладного искусства" Лала Сардарлы, реализовавшая проект.

По ее словам, выставка была посвящена декоративно-прикладному искусству периода Иреванского ханства, в частности, характерным элементам Дворца Сардар Хана - признанного исторического архитектурного памятника, а также творчеству азербайджанского художника Мирзы Гадима Иревани.

После проведения выставки армянские СМИ и интернет-ресурс, позиционирующий себя как "академическая платформа по изучению культурного наследия Карабаха", распространили необоснованные заявления, назвав проект "попыткой переписать историческую память региона" и "присвоить армянское культурное наследие".

"Беспокойство армянской стороны по поводу выражения "Западный Азербайджан" вполне объяснимо. Сегодня Община Западного Азербайджана и другие институты гражданского общества активно работают над тем, чтобы донести историческую правду до мирового сообщества. Мы, как представители гражданского общества, занимаемся продвижением богатого культурного наследия Азербайджана и истории среды, в которой оно формировалось", - отметила Лала Сардарлы.

Она назвала заявления, прозвучавшие в армянской прессе, абсурдными: "В мире нет ни одного искусствоведа или историка, который стал бы отрицать историю Дворца Сардар Хана, а также существование других памятников архитектуры и образцов культуры, созданных азербайджанцами на территории Иреванского ханства, и творчество Мирзы Гадима. Это признают даже некоторые армянские ученые и исследователи".

Проект был реализован при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана.