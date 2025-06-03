Лачыну вручен сертификат культурной столицы СНГ

Лачыну вручен сертификат культурной столицы СНГ

В Лачыне состоялась официальная церемония открытия года "Культурная столица СНГ - 2025".

Как сообщает Report, мероприятие организовано Министерством культуры и Спецпредставителем президента в Лачынском районе.

В церемонии приняли участие официальные лица, известные деятели науки и культуры, международные эксперты, а также представители местных и зарубежных медиа.

В своем выступлении министр культуры Адиль Керимли сказал, что согласно решению Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ от 8 октября 2024 года, город Лачын Восточно-Зангезурского региона Азербайджана объявлен в 2025 году "Культурной столицей СНГ". Он отметил, что это решение представляет для нас важное социально-культурное значение и является ярким показателем поддержки и солидарности международной общественности процессу культурного и экономического возрождения на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

По его словам, объявление Лачына "Культурной столицей СНГ" придаст важный импульс для культурного возрождения города и его активной интеграции в систему международного сотрудничества.

"После освобождения наших территорий от оккупации в 2020 году на этих землях под руководством президента Ильхама Алиева проводятся широкомасштабные работы по восстановлению и реконструкции. Концепция восстановления освобожденных территорий предполагает не только физическую реконструкцию инфраструктуры и памятников, но и возрождение культурной жизни", - подчеркнул Керимли.

Заместитель генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов отметил важность мероприятия, проходящего сегодня в Лачыне. Он сказал, что объявление Лачына "Культурной столицей СНГ" является важным событием не только для Азербайджана, но и для всего региона. Эта инициатива будет способствовать расширению сотрудничества в области культуры, а также возрождению освобожденных территорий.

Председатель комитета по культуре Милли Меджлиса, сопредседатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Полад Бюльбюльоглу сказал, что сегодня мы переживаем радость получения Лачыном такого высокого статуса, как культурная столица Содружества Независимых Государств. По его мнению, это знаменательное событие представляет особое значение с точки зрения ознакомления мира с богатым культурным наследием Лачына.

Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подчеркнул, что сегодня здесь присутствуют многие деятели культуры и это наглядный пример того, что Лачын становится культурным центром Азербайджана.

"Реализация этой программы вызывает у нас большую радость. Думаю, эта программа реализуется очень правильно и целенаправленно. Особую благодарность хочу выразить координирующим органам СНГ за поддержку этого процесса", - отметил он.

Специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе Масим Мамедов сообщил, что в годы оккупации в Лачыне и на других территориях были совершены акты вандализма в отношении наших исторических памятников. Было разрушено 217 культурных, 101 образовательное и 142 медицинских учреждения, 462 торговых объекта, 30 объектов связи и множество промышленных объектов. Значительно повреждены 54 исторических памятника мирового и 200 памятников местного значения.

После выступлений Швыдкой вручил Мамедову сертификат "Культурная столица Содружества".

Затем был показан видеоролик, отражающий разрушения, которым подвергся Лачын в период оккупации, и восстановительно-созидательный процесс в этом регионе Азербайджана.

Мероприятие продолжилось художественной частью.