Кяманча включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ На 12-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, проходящей на острове Чеджудо Южной Кореи, представленный Азербайджаном и Ираном документ "Изготовление струнного музыкального инструмента Кяманча и исполнительское искусство" был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью и информации министерства культуры и туризма.

Решение по файлу номинации, получившему положительный отзыв оценивающего органа ЮНЕСКО по всем критериям, было объявлено 7 декабря.

Данный документ номинации был представлен в условиях совместного сотрудничества министерства культуры и туризма Азербайджана, министерства иностранных дел и Постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО с иранской стороной.

При поддержке первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой, играющей исключительную роль в развитии сотрудничества с ЮНЕСКО, а также в охране и пропаганде на мировом уровне нашего культурного наследия, в настоящее время кроме традиции приготовления и подачи долмы в Репрезентативный список по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО вошли также азербайджанский мугам, традиции приготовления и подачи лаваша, медницкое ремесло Лагиджа, ашугское искусство, праздник Новруз, искусство ковроткачества, искусство игры на таре, келагаи, кроме того, Човкан – традиционная карабахская игра на лошадях вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране.