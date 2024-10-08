Культурной столицей СНГ в 2025 году будет азербайджанский город Лачын - Путин

Азербайджанский город Лачин станет культурной столицей СНГ в 2025 году.

Азербайджанский город Лачын станет культурной столицей СНГ в 2025 году.

Как сообщает корреспондент Report из Москвы, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе во вторник в Москве.

"Каждый год мы выбираем культурную столицу Содружества, которая становится центром проведения ярких, творческих и гуманитарных мероприятий, привлекающих живой интерес граждан всех наших стран. Сейчас это Самарканд. В следующем году в соответствии с предложенным проектом решения эстафету примет азербайджанский Лачын", - сказал Путин.