Культурное наследие хыналыгцев и маршрут "Кёч-Йолу" внесены в список наследия ЮНЕСКО

На 45-ой сессии Комитета всемирного наследия, проходившей в Эр-Рияде "Культурное наследие хыналыгцев и маршрут "Кёч-Йолу" были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО

"Культурное наследие хыналыгцев и маршрут "Кёч-Йолу" внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО на проходящей в Эр-Рияде 45-ой сессии Комитета всемирного наследия.

Как передает Report, согласно номинации, подготовленной Государственным агентством по туризму, объект всемирного наследия включает в себя село Хыналыг и окружающие его летние пастбища (Губа и Гусар), используемые местным населением, и зимние пастбища (Абшерон и Гаджигабул), а также расположенный между ними исторический кочевой путь протяженностью более 200 км (Губа-Шамахы-Гобустан).

Уникальный культурный ландшафт "Хыналыг и Кочевой путь" был представлен в Комитет Всемирного наследия в 2021 году.

Выступая на сессии, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев поблагодарил всех, кто поддержал номинационный документ, отметив, что кочевой путь, как образцовая историко-экономическая модель, является одним из редких примеров не только Азербайджана, но и всего мирового наследия.

Фуад Нагиев поблагодарил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за внимание, заботу и поддержку, оказываемые делу сохранения материального и нематериального наследия нашей страны, отметив, что именно благодаря этой поддержке "Хыналыг и Кочевой путь" вошли в Список Всемирного наследия.

Отметим, что территория, включенная в Список Всемирного наследия UNESCO, включает в себя большой культурный ландшафт, состоящий в общей сложности из 44829,41 га (около 45 тыс. га) , проходящий по территории 6 административных районов.

В этом районе есть такие образцы материальной культуры, как древние исторические кладбища, святилища, пиры, исторические мосты, источники и т.д.

Номинация "Культурный ландшафт: Хыналыг и Кочевой путь", впервые была полностью подготовлена национальными экспертами. Номинация была отмечена 3-м (iii) и 5-м (V) критериями Всемирного наследия. 3-й критерий представлен как исключительный пример вертикальной кочевой культуры, в которой община Хыналыга исторически занималась кочевым скотоводством, а 5-й – как баланс человеческих и природных связей, развитие системы экосоциальных отношений в сложных климатических условиях и устойчивое использование природных ресурсов.

Отметим, что 4 сентября 2023 года распоряжением Президента Азербайджанской Республики был создан Государственный историко-культурный и этнографический заповедник "Хыналыг и Кочевой путь".

"Хыналыг и Кочевой путь" стал четвертым в Азербайджане объектом культурного наследия, внесенным в Список Всемирного наследия UNESCO. До этого в Список вошли Ичери шехер с Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней, ландшафт Гобустанского наскального рисунка, Дворец хана и исторический центр Шеки.

Отметим, что днем ранее на 45-й сессии Комитета Всемирного наследия UNESCO Гирканские леса были включены в Список всемирного наследия UNESCO. Это первая природная территория Азербайджана, включенная в указанный список.