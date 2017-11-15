Компания Общественное телерадиовещание направило письмо с протестом в Европейское вещательное объединение

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Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Компания Общественное телерадиовещание Азербайджанской Республики направило письмо директору Европейского вещательного объединения Ноэлю Керрану.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью компании.

В письме отмечается, что информация о политической провокации, которую допустит представитель Армении Миша Григорян на организуемом в Грузии песенном конкурсе "Детское Евровидение-2017" очень беспокоит Азербайджан, 20% земель которого оккупировано Арменией. Компания Общественное телерадиовещание заявляет, что недопустимо, чтобы Миша Григорян под предлогом того, что родился в Ханкенди выступал под флагом так называемой НКР и подчеркивал, что является членом группы под названием "Голос Арцаха". Компания Общественное телерадиовещание хочет верить, что неоднократно и настойчиво заявляющее о своей чуждости политическим играм Европейское вещательное объединение в данном щепетильном вопросе с пониманием встретит позицию Азербайджана, категорически пресечет политическую провокацию, не допустит, чтобы на сцене, куда будет обращен взор всей Европы, дети превращались в жертв сепаратизма и политических паяцев: "Мы считаем, что песенный конкурс "Детское Евровидение-2017" - это музыкальная площадка и должна дарить радость, приятные моменты детям во всем мире".