Кличко прокомментировал вопрос участия российского представителя на "Евровидении" в Киеве

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Вопрос участия российского представителя на конкурсе "Евровидение" в Киеве политизируется.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам находящийся с визитом в Баку глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

"Что касается участия российского представителя, это не наша компетенция. К большому сожалению, вопрос политизируется. У каждой страны есть свои законы, которые ни в коем случае нельзя нарушать. У российской стороны есть возможность выбрать другого исполнителя, который не нарушал законов Украины. Что касается политической составляющей, Россия выбрала этого исполнителя, к большому сожалению, зная, что данный исполнитель нарушил законы Украины", - заявил Кличко.