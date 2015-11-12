Керри: администрация США надеется возобновить финансирование ЮНЕСКО

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри надеется, что Конгресс США разрешит администрации возобновить финансирование программ ЮНЕСКО, об этом он заявил в среду в связи с переизбранием США в Исполнительный совет организации, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Я полон решимости возобновить финансирование ЮНЕСКО со стороны США и надеюсь, что Конгресс будет действовать для того, чтобы дать администрации полномочия, необходимые для преодоления существующего сейчас законодательного ограничения, запрещающего США осуществлять выплаты организации", — говорится в распространенном пресс-службой госдепартамента заявлении Керри.

В 2011 году после приема в члены организации Палестинской автономии США перестали платить взносы, лишив организацию по вопросам образования, науки и культуры 22% финансирования.

Керри заверил партнеров по ЮНЕСКО, что "США продолжат тесную работу с ними в решении неотложных задач, в том числе противостоянии экстремизму, расширению образовательных возможностей для женщин и девочек, способствовать новаторским научным исследованиям, защищать и сохранять мировое культурное наследие, сохранять океаны, обеспечивать свободу прессы и защищать журналистов''.

По его словам, он "очень рад" переизбранию США в Исполнительный совет организации.