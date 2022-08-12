Казахстанский певец исполнил известную песню Полада Бюльбюльоглу

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой известный молодой казахстанский певец Ернар Садырбаев (Амре) исполнил известную песню Полада Бюльбюльоглу «Gəl ey səhər».

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой известный молодой казахстанский певец Ернар Садырбаев (Амре) исполнил известную песню Полада Бюльбюльоглу «Gəl ey səhər».

Как передает Report со ссылкой на посольство Казахстана в Азербайджане, в подготовленном в связи с этой датой видеоролике показаны красивейшие места двух братских стран.

Отметим, что 30-летие установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой отмечается 27 августа.

Е.Садырбаев родился 12 января 1995 года в Нур-Султане. Выпускник Казахской Национальной Академии Искусств им. Жургенова. . Выступал на «Дельфийских играх 2011», фестивалях «Бозторгай» и «Жаворонок», а также участвовал в миланском «Экспо», также входил в состав группы «Голос Казахстана» в «Новой волне». Является лауреатом многих Международных конкурсов.