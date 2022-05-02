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Известный йогин и мистик не будет посещать Россию в рамках мирового турне

Известный йогин и мистик не будет посещать Россию в рамках мирового турне После Азербайджана йогин и мистик Садхгуру, который прибыл в сюда в рамках своего мирового турне под девизом "Спасем почву"- Save soil, отправится в Саудовскую Аравию.
Kультурная политика
2 мая 2022 г. 17:49
Известный йогин и мистик не будет посещать Россию в рамках мирового турне

После Азербайджана йогин и мистик Садхгуру, который прибыл сюда в рамках своего мирового турне под девизом "Спасем почву"- Save soil, отправится в Саудовскую Аравию.

Об этом он заявил Report после интерактивной лекции в Баку, организованной посольством Индии в Азербайджане.

Всемирно известный йогин также отметил, что прибыл в Баку из Грузии. Отвечая на вопрос Report, входит ли в маршрут его поездки Россия, Садхгуру ответил : " Нет, не в этот раз".

Как уже сообщалось, в столице Азербайджана прошла интерактивная лекция основателя Фонда Isha Садхгуру, который 21 марта из Лондона начал свое 75-дневное турне на мотоцикле, планируя объездить 27 стран, преодолев расстояние в 30 000 км, и пообщаться с мировыми лидерами и средствами массовой информации в рамках инициированной им миссии "Спасем почву".

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