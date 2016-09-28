Известный ди-джей Дэвид Вендетта выступит в Баку

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Обнародована программа фестиваля европейской культуры "Eurovillage-2016", который состоится 1 октября на Бакинском Бульваре.

Как сообщает Report, мероприятие организовано делегацией Европейского Союза в Азербайджане в сотрудничестве с посольствами стран-членов Евросоюза в Баку и в партнёрстве с администрацией Бакинского Бульвара.

Гостям будут показаны выступления фокусников, танцевальные номера, представления итальянских кулинаров.

Также будут проведены конкурсы по отгадыванию флагов стран Евросоюза, прозвучат выступления различных исполнителей из стран ЕС.

Мероприятие завершится концертом известного ди-джея Дэвида Вендетты.

Целью проведения фестиваля является предоставление возможности странам-членам ЕС продемонстрировать свою культуру и традиции. Он проводится в Баку ежегодно с 2013 года.