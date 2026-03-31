    IX фестиваль "Харыбюльбюль" пройдет в Шуше в середине мая

    IX фестиваль Харыбюльбюль пройдет в Шуше в середине мая

    14-15 мая в Шуше при организации Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры состоится IX Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль".

    Как сообщает Report, в этом году в фестивале примут участие исполнители и музыкальные коллективы из Азербайджана, США, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Японии и других стран.

    Фестиваль откроется 14 мая концертом на Джыдыр-дюзю и в течение двух дней охватит ряд площадок в Шуше.

    Отметим, что фестиваль "Харыбюльбюль", названный в честь цветка-символа Шуши, проводится с 1989 года. С 1990 года он получил международный статус. Во время карабахского конфликта основные концерты проходили в Агдаме. Ряд концертов фестиваля был организован также в Барде и Агджабеди. После освобождения Карабаха от оккупации фестиваль вновь проводится в Шуше.

    Növbəti "Xarıbülbül" Musiqi Festivalına hazırlıqlar başlayıb

