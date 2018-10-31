Историческая часть города Шеки будет охраняться - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по охране исторической части города Шеки.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что Государственный историко-архитектурный заповедник "Юхары Баш", включающий историческую часть Шеки – одного из древнейших городов и культурных центров Азербайджана, является территорией, богатой памятниками с многовековой историей и уникальными образцами культуры.

В результате мер, принятых в последние годы на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш", были реставрированы Комплекс "Ашагы Кярвансарай", "Дом Шекихановых", дом-музей М.Ф.Ахундзаде, часть древних улиц, проделана определенная работа по благоустройству.

В 2008 году город Шеки был избран членом Лиги исторических городов мира, в 2010 году объявлен Столицей ремесленничества Азербайджана, в 2017 году включен в список "Сеть творческих городов" ЮНЕСКО.

Превращение Шеки в привлекательное для туристов пространство обусловливает ускорение работ по консервации и реставрации исторических и культурных памятников, преодолевших испытание веков, подвергшихся природным воздействиям, возрождению традиционных видов народных ремесел, созданию объектов инфраструктуры отдыха и туризма и сфер обслуживания.

Согласно распоряжению, Государственному агентству по туризму Азербайджанской Республики поручено в трехмесячный срок обеспечить перепись исторических и культурных памятников, расположенных на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш", и создание единой базы данных; подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики проект концепции, связанной с долгосрочной охраной, консервацией, реставрацией и целенаправленным использованием исторических и культурных памятников, расположенных на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш".