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    Иран получил из США картины спустя почти 40 лет после их приобретения

    Картины были куплены, но так и не были вывезены из-за разрыва дипломатических отношений между Вашингтоном и Тегераном

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Иран доставлены более десяти произведений живописи, задержанных в США почти на 40 лет из-за санкций. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС,  об этом сообщил телеканал Press TV.

    Иран вернул себе более десятка художественных произведений, купленных в США 40 лет назад, которые так и не были вывезены из-за разрыва двусторонних дипломатических отношений между Вашингтоном и Тегераном в 1980 году . 

    Речь идет о 14 картинах, созданных двумя известными архитекторами - Майклом Грейвсом (10) и Робертом Стерном (4), уточнили в Центре международного права администрации президента Ирана.

    Картины были приобретены тегеранским Музеем современного искусства в 1978 году. Судебное решение об их возвращении было принято лишь два года назад. 

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