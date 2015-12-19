Иран получил из США картины спустя почти 40 лет после их приобретения

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Иран доставлены более десяти произведений живописи, задержанных в США почти на 40 лет из-за санкций. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Press TV.

Иран вернул себе более десятка художественных произведений, купленных в США 40 лет назад, которые так и не были вывезены из-за разрыва двусторонних дипломатических отношений между Вашингтоном и Тегераном в 1980 году .

Речь идет о 14 картинах, созданных двумя известными архитекторами - Майклом Грейвсом (10) и Робертом Стерном (4), уточнили в Центре международного права администрации президента Ирана.

Картины были приобретены тегеранским Музеем современного искусства в 1978 году. Судебное решение об их возвращении было принято лишь два года назад.