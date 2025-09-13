Иран и Азербайджан проведут перекрестные дни культуры
Kультурная политика
- 13 сентября, 2025
- 12:59
Азербайджан и Иран договорились провести в ближайшее время перекрестные дни культуры.
Как сообщает Report со ссылкой на посольство Ирана в Азербайджане, решение было принято на встрече заместителя руководителя Организации культуры и исламских связей Ирана Абдулрзы Рашида с замминистра культуры Азербайджана Фаридом Джафаровым в Баку.
Стороны договорились об укреплении связей в культурной сфере, а также организации перекрестных дней культуры в ближайшее время, сообщили в посольстве.
