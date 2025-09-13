Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Иран и Азербайджан проведут перекрестные дни культуры

    Kультурная политика
    • 13 сентября, 2025
    • 12:59
    Иран и Азербайджан проведут перекрестные дни культуры

    Азербайджан и Иран договорились провести в ближайшее время перекрестные дни культуры.

    Как сообщает Report со ссылкой на посольство Ирана в Азербайджане, решение было принято на встрече заместителя руководителя Организации культуры и исламских связей Ирана Абдулрзы Рашида с замминистра культуры Азербайджана Фаридом Джафаровым в Баку.

    Стороны договорились об укреплении связей в культурной сфере, а также организации перекрестных дней культуры в ближайшее время, сообщили в посольстве. 

    Азербайджан Иран дни культуры
    İran və Azərbaycan qarşılıqlı mədəniyyət günləri keçirəcək

