    Kультурная политика
    • 31 октября, 2025
    • 10:44
    Госслужба: Универмаг Москва рискует утратить свою аутентичную ценность

    Здание универмага "Москва", признанное памятником архитектуры местного значения, оказалось под угрозой утраты своей исторической аутентичности из-за незаконных ремонтных и строительных работ.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по охране, развитию и восстановлению культурного наследия, проверки выявили, что в здании проводились масштабные работы без согласования с соответствующими органами, что грубо нарушает Закон Азербайджанской Республики "Об охране исторических и культурных памятников".

    "Были снесены внутренние перегородки, установлены тяжелые металлические конструкции, залит бетонный пол, а в торговом зале с помощью железных конструкций возведены дополнительные магазины. Эти действия изменили оригинальную архитектуру здания, нарушили внутреннюю планировку и поставили под угрозу его подлинную историческую ценность", - говорится в сообщении ведомства.

    Пользователь здания проигнорировал требования о прекращении незаконных работ и необходимости согласования проекта. В результате был составлен административный протокол по статье 231.2 Кодекса об административных проступках, который направлен в Насиминский районный суд.

    Госслужба напомнила, что любые изменения внешнего облика, реконструкция или ремонт памятников без утверждения проекта запрещены и влекут уголовную, административную или дисциплинарную ответственность.

    Здание универмага "Москва" было построено в 1970-е годы и открыто при участии общенационального лидера Гейдара Алиева. В свое время оно считалось одним из крупнейших торговых центров Баку.

    Постановлением Кабинета министров Азербайджана от 2 августа 2001 года здание было взято под государственную охрану как памятник архитектуры местного значения.

    Dövlət Xidməti: "Moskva" univermağı öz autentik dəyərini itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb

