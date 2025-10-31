Госслужба: Универмаг "Москва" рискует утратить свою аутентичную ценность

Здание универмага "Москва", признанное памятником архитектуры местного значения, оказалось под угрозой утраты своей исторической аутентичности из-за незаконных ремонтных и строительных работ.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по охране, развитию и восстановлению культурного наследия, проверки выявили, что в здании проводились масштабные работы без согласования с соответствующими органами, что грубо нарушает Закон Азербайджанской Республики "Об охране исторических и культурных памятников".

"Были снесены внутренние перегородки, установлены тяжелые металлические конструкции, залит бетонный пол, а в торговом зале с помощью железных конструкций возведены дополнительные магазины. Эти действия изменили оригинальную архитектуру здания, нарушили внутреннюю планировку и поставили под угрозу его подлинную историческую ценность", - говорится в сообщении ведомства.

Пользователь здания проигнорировал требования о прекращении незаконных работ и необходимости согласования проекта. В результате был составлен административный протокол по статье 231.2 Кодекса об административных проступках, который направлен в Насиминский районный суд.

Госслужба напомнила, что любые изменения внешнего облика, реконструкция или ремонт памятников без утверждения проекта запрещены и влекут уголовную, административную или дисциплинарную ответственность.

Здание универмага "Москва" было построено в 1970-е годы и открыто при участии общенационального лидера Гейдара Алиева. В свое время оно считалось одним из крупнейших торговых центров Баку.

Постановлением Кабинета министров Азербайджана от 2 августа 2001 года здание было взято под государственную охрану как памятник архитектуры местного значения.