Госслужба предотвратила незаконное вмешательство в исторический памятник в Баку

Госслужба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия пресекла незаконные ремонтные работы на памятнике архитектуры местного значения в Ясамальском районе столицы.

Как сообщили Report в Госслужбе, речь идет о памятнике архитектуры местного значения с инвентарным номером 3741, расположенном по адресу: город Баку, Ясамальский район, проспект Иншаатчылар, 2 (4).

В ведомстве отметили, что незаконное вмешательство продолжалось, несмотря на ранее вынесенные предупреждения. Первое нарушение было выявлено еще в октябре 2025 года.

"Ремонтные работы в здании велись без согласования проекта, что является нарушением требований закона "Об охране исторических и культурных памятников". Тогда было вынесено предупреждение о прекращении незаконных работ и необходимости согласования проекта в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

Однако, несмотря на предупреждения, 14 марта незаконные работы возобновились. В этой связи в отношении нарушителей был составлен протокол об административном правонарушении в соответствии с КоАП.