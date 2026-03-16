Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Госслужба предотвратила незаконное вмешательство в исторический памятник в Баку

    Kультурная политика
    16 марта, 2026
    • 16:59
    Госслужба предотвратила незаконное вмешательство в исторический памятник в Баку

    Госслужба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия пресекла незаконные ремонтные работы на памятнике архитектуры местного значения в Ясамальском районе столицы.

    Как сообщили Report в Госслужбе, речь идет о памятнике архитектуры местного значения с инвентарным номером 3741, расположенном по адресу: город Баку, Ясамальский район, проспект Иншаатчылар, 2 (4).

    В ведомстве отметили, что незаконное вмешательство продолжалось, несмотря на ранее вынесенные предупреждения. Первое нарушение было выявлено еще в октябре 2025 года.

    "Ремонтные работы в здании велись без согласования проекта, что является нарушением требований закона "Об охране исторических и культурных памятников". Тогда было вынесено предупреждение о прекращении незаконных работ и необходимости согласования проекта в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

    Однако, несмотря на предупреждения, 14 марта незаконные работы возобновились. В этой связи в отношении нарушителей был составлен протокол об административном правонарушении в соответствии с КоАП.

    Госслужба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Исторический памятник в Баку
    Фото
    Dövlət Xidməti Yasamalda tarixi abidəyə qanunsuz müdaxilənin qarşısını alıb
    Ты - Король

    Последние новости

