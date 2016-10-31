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    Директор Азербайджанского музыкального театра принимает участие в конференции по театральному искусству в Тегеране

    Цель мероприятия - расширение культурных связей между странами

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Директор Азербайджанского государственного музыкального театра Алигисмет Лалаев принял в воскресенье, 30 октября, участие во встрече директоров театров стран Западной Азии в Тегеране, сообщает Report со ссылкой на Tehran Times.

    "Мы рады, что Иран стал домом проведения подобного большого художественного мероприятия, участие глав театральных организаций в данной встрече указывает на важность искусства сегодня", - заявил заместитель министра культуры Али Морадхани.

    Во встрече, кроме Азербайджана, также приняли участие представители Афганистана, Ирака, Пакистана, Катара, России, Сирии и Омана.

    Мероприятие, организованное под эгидой министерства культуры и исламской ориентации Ирана, продлится три дня. Цель мероприятия - расширение культурных связей между странами.

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