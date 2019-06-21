Министр иностранных дел России принял участие на выставке Таира Салахова

В "Гостевом доме" МИД Российской Федерации при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова была проведена выставка народного художника Азербайджана и России Таира Салахова.

Как сообщает российское бюро Report, Таир Салахов сообщил журналистам, что Сергей Лавров участвовал в его выставке в Баку, также художник награжден орденом МИД России.

"В Баку Сергей Лавров сказал, что хочет проведения моей выставки в министерстве иностранных дел в Москве. Гостевой дом, где проходит моя выставка, является местом, где царит дух мирового братства и дружбы. Я горжусь тем, что могу провести свою выставку здесь. В этой выставке представлены мои шедевры, исторические личности. И мы не должны забывать о них", - сказал Таир Салахов.

Игбал Рустамов