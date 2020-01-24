Глава комитета Совфеда России: Диалог культур позволяет сохранить нашим народам близкую дружбу

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"Диалог культур является основой, которая позволяет сохранить нашим народам близкую дружбу".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев, выступая в ходе круглого стола "Межкультурный диалог- основа диалога народов", проводимого в Баку в рамках конференции "Баку-Москва: Диалог культур".

"Нам пытаются внушить, что у нас (Азербайджан и Россия-ред.) совершенно разная история, разная культура, и будущее. Но нам повезло, что наши президенты не допускают никакой двусмысленности в отношениях. Мы пройдем череду геополитических потрясений общими ценностями",- сказал К. Косачев.