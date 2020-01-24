Глава комитета Совфеда России: Диалог культур позволяет сохранить нашим народам близкую дружбу

"Диалог культур является основой, которая позволяет сохранить нашим народам близкую дружбу".
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев, выступая в ходе круглого стола "Межкультурный диалог- основа диалога народов", проводимого в Баку в рамках конференции "Баку-Москва: Диалог культур".
"Нам пытаются внушить, что у нас (Азербайджан и Россия-ред.) совершенно разная история, разная культура, и будущее. Но нам повезло, что наши президенты не допускают никакой двусмысленности в отношениях. Мы пройдем череду геополитических потрясений общими ценностями",- сказал К. Косачев.