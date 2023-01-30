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Глава Бакинского регионального управления Госслужбы уволен из-за недочетов

Глава Бакинского регионального управления Госслужбы уволен из-за недочетов Глава Бакинского регионального управления Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры Азер Намазов был уволен из-за недочетов
Kультурная политика
30 января 2023 г. 13:46
Глава Бакинского регионального управления Госслужбы уволен из-за недочетов

Глава Бакинского регионального управления Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры Азер Намазов уволен из-за недочетов.

Как сообщает Report, в связи с этим было принято соответствующее решение.

Так, в связи с допущенными Намазовым на посту начальника Управления недочетами в области охраны памятников истории и культуры, было принято решение о не продлении срока его деятельности на государственной службе и освобождении от занимаемой должности.

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