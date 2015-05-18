Гендиректор ЮНЕСКО посетила Азербайджанский государственный музей ковра

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова посетила Азербайджанский государственный музей ковра. Как сообщает Report со ссылкой на постоянное представительство Азербайджана при ЮНЕСКО, И.Бокова ознакомилась с экспозицией музея, традициями ковроткачества и народно-прикладного искусства Азербайджана.

Напомним, церемония закладки первого камня нового здания Музея ковра состоялась 17 мая 2008 года в Баку. В ней приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура. Здание музея построено в виде сложенного ковра. Данный музей является первым в мире Музеем ковра.

Коллекция музея насчитывает более 10 000 предметов, среди которых - изделия из керамики, металлические и ювелирные изделия из бронзы, металлические изделия XIV века, ковры и ковровые изделия XVII-XX вв., золотые и серебряные украшения, национальная одежда и вышивка, а также предметы прикладного искусства современного периода.