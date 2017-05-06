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    Гендиректор ИСЕСКО: Министерство культуры и туризма Азербайджана лучшее из всех

    Азербайджан успешно демонстрирует миру свои красоты

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз Осман Аль-Тувейджри назвал Бакинский Шопинг-фестиваль, проходящий в столице с 10 апреля по 10 мая, очень важным проектом.

    Как сообщает Report, в интервью официальному сайту фестиваля аль-Тувейджри отметил, что проекты подобные Шопинг-фестивалю,  которые ориентированы на развитие туризма, очень важны: "Туризм — это ключ к развитию страны. Такие проекты влекут за собой финансовую поддержку, приводят к привлечению дополнительных финансовых инвестиций".

    Гендиректор ИСЕСКО считает, что Азербайджан успешно демонстрирует миру свои красоты: "Министерство культуры и туризма в Азербайджане отлично справляется с пропагандированием, в хорошем смысле этого слова, культурного и туристического потенциала страны. Министр Абульфас Гараев - преданный своему делу человек. Наша организация ИСЕСКО считает это министерство лучшим среди министерств всех наших государств-членов".

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