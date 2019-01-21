Гаджи Исмайлов награжден орденом "Шохрат"

21 января, 2019 19:09

https://report.az/storage/news/93e2d7ac3361b1f70b62cc0a5c8f01a5/2a47db41-6f6e-4705-b977-1a42ddf4108a_292.jpg Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Гаджи Исмайлова орденом "Шохрат". Как сообщает Report, за заслуги в развитии азербайджанского театрального и киноискусства Гаджи Меджид оглу Исмайлов награжден орденом "Шохрат". Отметим, что 22 января народному артисту Азербайджана исполняется 75 лет.

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