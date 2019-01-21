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    Гаджи Исмайлов награжден орденом "Шохрат"

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Гаджи Исмайлова орденом "Шохрат". 

    Как сообщает Report, за заслуги в развитии азербайджанского театрального и киноискусства Гаджи Меджид оглу Исмайлов награжден орденом "Шохрат".

    Отметим, что 22 января народному артисту Азербайджана исполняется 75 лет. 

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