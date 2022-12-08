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Фуад Нагиев: Туризм - важный инструмент продвижения культурного наследия страны

Фуад Нагиев: Туризм - важный инструмент продвижения культурного наследия страны Туризм - важный инструмент продвижения культурного наследия страны.
Kультурная политика
8 декабря 2022 г. 10:31
Фуад Нагиев: Туризм - важный инструмент продвижения культурного наследия страны

Туризм - важный инструмент продвижения культурного наследия страны.

Как сообщает Report, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев заявил на Международной научной конференции на тему "Роль конвенций ЮНЕСКО в защите культурных ценностей и аспекты улучшения их применения" при совместной организации Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, Национального комитета ICOMOS Азербайджана и Института развития и дипломатии Университета ADA.

По его словам, Агентство по Туризму Азербайджана посредством участия в международных проектах сотрудничает по этим вопросам.

Ф. Нагиев добавил, что Агентство участвует в восстановительных проектах в Карабахе и в Восточном Зангезуре.

"По Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года - это приоритетная миссия для нас", отметил он.

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Версия на английском языке Fuad Nagiyev: Tourism - important tool for promoting Azerbaijan’s cultural heritage

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